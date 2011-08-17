〔离岸人民币〕财政部在港发行的人民币国债息率低于预期,认购踊跃(更新版2)

(新增面向机构投资者发行国债投标结果公告等细节)

* 财政部在港发行的三年人民币国债息率0.6%

* 面向机构发行部分投标倍数达4.6倍,认购踊跃

* 面向居民的两年期债票面利率1.6%

* 在港发人民币国债将是"长期"制度化安排--中国财政部副部长

路透香港8月17日电---中国财政部周三为其在香港发行的第三批人民币国债定价.其中向机构发行的60亿元三年期国债息率定为0.6%,低于此前1%左右的市场预期,显示在国际金融环境的动荡下,人民币国债的吸引力增加.

面向机构发行的150亿元人民币国债获得逾690亿元的投标额,认购倍数达4.6倍,亦佐证市场反应热烈.

香港财政司司长曾俊华在国债发行仪式上还透露,向个人投资者发行的50亿元两年期人民币国债票面利率定在1.6%.

"从此次发行结果看,外资行的中标规模普遍排在前面",一熟悉此次发行情况的人士指出.

财政部本次在香港发行人民币国债的规模为200亿元,分为五个期限.其中三年、五年、七年和10年期国债总计150亿元面向机构投资者发行,两年期国债50亿元面向个人投资者发行.

是次人民币国债承销商之一--交通银行提供的新闻稿称,同时发行的50亿元五年期、30亿元七年期和10亿元10年期国债,息率分别设定在1.4%、1.94%和2.36%.

德意志银行此前对面向机构四个年期国债息率的预测值分别为1-1.1%,1.5-1.6%,2.1%,2.65-2.75%.该行认为,离岸人民币市场的气氛从近期来看受人民币走强支撑,而从中期来看则受投资组合多元化的支撑.

**在港发人民币国债将是长期制度化安排**

中国财政部副部长李勇在仪式上并称,人民币国债将继续在香港发行,而且做为"长期"的制度安排,并逐步扩大规模.

李勇此前曾表示,此次国债发行充分考虑了香港人民币债券市场的需求,将发行规模提高至200亿元;而着眼于完善国债收益率曲线,采用了二年期、三年期、五年期、七年期和10年期五种期限组合.其中首次发行七年期国债,以适应机构投资者的期限偏好.

国债发行收益将主要用于农业基础建设,保障性住房,教育、医疗卫生事业,调整产业结构,节能减排,技术改造及基础设施建设等方面.

自去年7月签订修改後的人民币清算协议以来,离岸人民币市场已不断发展和扩大.

财政部在2010年发行的80亿元人民币国债中,向机构投资者发行的50亿元国债包括20亿元三年期、20亿元五年期和10亿元10年期债券,息率分别为1%、1.8%和2.48%.(完)