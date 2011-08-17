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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 12:02 BJT

〔中国债市动态〕现券收益率盘整,国债招标结果接近二级市场未显扰动

路透上海8月17日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率波动不大.尽管资金面仍偏于宽松,但受到昨日公开市场一年期央票发行收益率走升的影响,市场对紧缩调控心态仍谨慎,债市处于胶着状态,现券收益率维持盘整.

交易员表示,上午招标的10年期国债中标利率落于二级市场水平附近,对债市几无影响,预计近期债市还将维持盘整的态势.

"(债市)有些谨慎,交易盘买的不多,配置盘有一些,"华南一银行交易员表示."10年国债需求还不错,中标利率跟二级市场差不多."

业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期固息国债中标利率为3.93%,接近此前3.92%的市场预测均值.[ID:nCN1904577]

北京时间10:31时,银行间债市剩馀期限9.59年固息国债110008tCN110008=CFXM最新双边报价3.9840%/3.9200%,昨日尾盘报3.9800%/3.9460%.(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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