〔中国债市动态〕现券收益率盘整,国债招标结果接近二级市场未显扰动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月17日电---中国银行间债市周三早盘现券收益率波动不大.尽管资金面仍偏于宽松,但受到昨日公开市场一年期央票发行收益率走升的影响,市场对紧缩调控心态仍谨慎,债市处于胶着状态,现券收益率维持盘整.
交易员表示,上午招标的10年期国债中标利率落于二级市场水平附近,对债市几无影响,预计近期债市还将维持盘整的态势.
"(债市)有些谨慎,交易盘买的不多,配置盘有一些,"华南一银行交易员表示."10年国债需求还不错,中标利率跟二级市场差不多."
业内人士周三透露,中国财政部上午招标的300亿元人民币10年期固息国债中标利率为3.93%,接近此前3.92%的市场预测均值.[ID:nCN1904577]
北京时间10:31时,银行间债市剩馀期限9.59年固息国债110008tCN110008=CFXM最新双边报价3.9840%/3.9200%,昨日尾盘报3.9800%/3.9460%.(完)
--发稿 曲伟治; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。