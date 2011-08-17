〔中国货币市场〕回购利率持稳,7月新增外汇占款下降减轻央行对冲压力(更新版)

(新增回购定盘利率和Shibor报价)

路透上海8月17日电---中国银行间市场周三主要回购利率早盘持稳.加息预期渐浓,令投资者猜测存款准备金率被再次动用的可能性降低.此外,7月新增外汇占款环比下降,亦削减央行对冲流动性的压力.短期内,资金面宽松格局仍将延续.

"这几天都没怎麽变化,还是比较宽的,"北京一券商交易员认为.

央行周二稍晚公布7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]

华北一银行交易员指出,新增外汇占款环比下降,绝对数额也不算太大,续上调存准率的可能性有限.

央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨.业内人士认为,央行此举在降低再上调存准率的同时,加息预期有所趋浓.[ID:nCN1902539]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

=====================================================================

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0148 2.9939 +2.09

七天CN7DRP=CFXS 3.2381 3.2294 +0.87

14天CN14DRP=CFXS 3.3026 3.2524 +5.02

--------------------------------------------------------------------

人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0014 2.9894 +1.20

七天CHICNY7D=CFXS 3.2403 3.2166 +2.37

====================================================================

回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0200 2.9943 +2.57

七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2200 3.2400 -2.00

14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2400 +6.00

--------------------------------------------------------------------

Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 2.9992 2.9871 +1.21

七天SHICNYSWD= 3.2167 3.2129 +0.38

三个月SHICNY3MD= 5.4443 5.4602 -1.59

====================================================================(完)