〔中国货币市场〕回购利率持稳,7月新增外汇占款下降减轻央行对冲压力(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增回购定盘利率和Shibor报价)
路透上海8月17日电---中国银行间市场周三主要回购利率早盘持稳.加息预期渐浓,令投资者猜测存款准备金率被再次动用的可能性降低.此外,7月新增外汇占款环比下降,亦削减央行对冲流动性的压力.短期内,资金面宽松格局仍将延续.
"这几天都没怎麽变化,还是比较宽的,"北京一券商交易员认为.
央行周二稍晚公布7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]
华北一银行交易员指出,新增外汇占款环比下降,绝对数额也不算太大,续上调存准率的可能性有限.
央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨.业内人士认为,央行此举在降低再上调存准率的同时,加息预期有所趋浓.[ID:nCN1902539]
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:46 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.0148 2.9939 +2.09
七天CN7DRP=CFXS 3.2381 3.2294 +0.87
14天CN14DRP=CFXS 3.3026 3.2524 +5.02
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人民币同业拆借加权利率
其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.0014 2.9894 +1.20
七天CHICNY7D=CFXS 3.2403 3.2166 +2.37
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回购定盘利率
其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 3.0200 2.9943 +2.57
七天CN7DRPFIX=CFXS 3.2200 3.2400 -2.00
14天CN14DRPFIX=CFXS 3.3000 3.2400 +6.00
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Shibor:
其中:隔夜SHICNYOND= 2.9992 2.9871 +1.21
七天SHICNYSWD= 3.2167 3.2129 +0.38
三个月SHICNY3MD= 5.4443 5.4602 -1.59
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--发稿 冉莹; 审校 张喜良/杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。