〔中国新债〕铁道部周四将招标发行150亿元超短融,期限三个月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月17日电---中国铁道部周三公告称,将于周四(18日)招标发行150亿元人民币
超短期融资券(SCP),期限三个月(90天).
该超短期融资券主要发行条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800 150 3 8/18招标 工商银行 8/19 8/22
中国银行
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7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动
车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.
超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,
期限在270天以内的短期融资券.
中国银行间市场交易商协会2010年末宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行
SCP所募资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清
算所登记、托管和结算.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 钟华; 审校 乔艳红
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。