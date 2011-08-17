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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 12:05 BJT

〔中国新债〕铁道部周四将招标发行150亿元超短融,期限三个月

路透北京8月17日电---中国铁道部周三公告称,将于周四(18日)招标发行150亿元人民币

超短期融资券(SCP),期限三个月(90天).

该超短期融资券主要发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800 150 3 8/18招标 工商银行 8/19 8/22

中国银行

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7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动

车是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,

期限在270天以内的短期融资券.

中国银行间市场交易商协会2010年末宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行

SCP所募资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清

算所登记、托管和结算.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 钟华; 审校 乔艳红

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