〔中国汇市〕人民币兑美元午盘下跌,升值步伐近日料稍作停歇

* 人民币即期汇价下跌,追随中间价回调

* 亦受非美货币走颓拖累

* 短期内进入盘整区间

路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三午盘即期汇价走低,追随中间价终结五日创新高态势步伐.人民币在经历了一波快速上涨之後,机构获利回吐带来汇价盘整并不令市场感到意外,预计盘整走势将至少延续数日.

此外,欧元等非美货币走势不佳,对人民币汇价回落亦有带动.不过交易员认为,人民币升值步伐料难停止,短暂回调後还会再回升值区间.

"之前人民币升值的幅度已经很高了,回调是肯定的,(整理期)大概3-5天吧,"深圳一银行交易员称.

东京汇市欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动干预其升势.[FRX/CN]

北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3896元,上日收盘价为6.3828元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3996元,连续五日创新高局面暂时中止,上日中间价为6.3925元.

国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.[ID:nCN1904389]

北京时间12:06,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2805/45,上日尾盘为6.2720元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3720/40元,上日尾盘报6.3695元.

央行周二公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]

中国国家副总理李克强周三称,香港发展人民币离岸中心的需求巨大,因内地与香港的经贸合作密切,他对香港成为人民币离岸中心充满信心.[ID:nCH0074025]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)