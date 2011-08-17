〔中国汇市〕人民币兑美元午盘下跌,升值步伐近日料稍作停歇

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 人民币即期汇价下跌,追随中间价回调
* 亦受非美货币走颓拖累
* 短期内进入盘整区间
路透上海8月17日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周三午盘即期汇价走低,追随中间价终结五日创新高态势步伐.人民币在经历了一波快速上涨之後,机构获利回吐带来汇价盘整并不令市场感到意外,预计盘整走势将至少延续数日.
此外,欧元等非美货币走势不佳,对人民币汇价回落亦有带动.不过交易员认为,人民币升值步伐料难停止,短暂回调後还会再回升值区间.
"之前人民币升值的幅度已经很高了,回调是肯定的,(整理期)大概3-5天吧,"深圳一银行交易员称.
东京汇市欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动干预其升势.[FRX/CN]
北京时间11:56,人民币兑美元即期报6.3896元,上日收盘价为6.3828元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC报6.3996元,连续五日创新高局面暂时中止,上日中间价为6.3925元.
国际清算银行(BIS)最新公布数据显示,2011年7月人民币实际有效汇率指数为117.86,环比上涨0.53%,扭转上个月环比下跌的态势,但其年内贬值幅度仍达到1.73%.[ID:nCN1904389]
北京时间12:06,海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场一年期人民币/美元CNY1YNDFOR=报在6.2805/45,上日尾盘为6.2720元.香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报6.3720/40元,上日尾盘报6.3695元.
央行周二公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.[ID:nCN1898737]
中国国家副总理李克强周三称,香港发展人民币离岸中心的需求巨大,因内地与香港的经贸合作密切,他对香港成为人民币离岸中心充满信心.[ID:nCH0074025]
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.但一直表示人民币汇率不存在大幅波动和变化的基础.(完)
--发稿 曾菱; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。