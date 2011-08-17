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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 12:28 BJT

《中国可转债发行日程表》--8月17日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

1.以下为将发行或申请发行可转换债(规模逾5亿元)的上市公司:

公司名称 规模 期限 年利率 发行日期 初转股价格 主承销商

(亿元人民币) (年) (元/股)

================================================================================

*国电电力 55 6 前两年0.5%,第三年 8/19 2.67 瑞银证券

(600795.SS) 1.0%,之後三年2.0% 招商证券/申银万国

================================================================================(完)

--整理 周晓峰; 审校 曹巍浩

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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