〔日本个股〕苹果可能向夏普液晶面板工厂投资约10亿美元--MF Global

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透东京8月17日电---MF Global FXA Securities周三在销售报告中写道,苹果(AAPL.O)可能会向夏普(6753.T)的龟山工厂投资10亿美元,以确保iPhone和iPad面板的供应.该消息推动夏普股价涨逾2%.
由于适逢夏季节日休息,未能立即联系到夏普置评.去年年底以来日本国内媒体就已报导称投资规模可能在1,000亿日圆(13亿美元)左右.
"我们认为苹果很有可能向夏普龟山工厂投资约10亿美元,以确保iPhone和iPad屏幕的稳定供应,"分析师David Rubenstein在报告中称.
"这将对夏普的获利能力产生实质性影响."(完)
--编译 吴云凌;审校 杜明霞
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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