主要国家经济指标预测--8月18日****

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月18日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月17日(周三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,189
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,899
2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差710 顺差707
出口(较上年同期) -2.4% -1.6%
进口(较上年同期) +10.9% +9.8%
8月18日(周四)
0130 澳洲平均一周薪资(较前季) 第二季 -- +1.0%
0830 英国零售销售(较前月) 7月 +0.3% +0.7%
(较上年同期) +0.3% +0.4%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% -0.2%
(较上年同期) +3.3% +3.6%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +1.7% +1.6%
1230 美国实质所得 7月 -- -0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月13日当周 40 39.5
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.5
续请失业金人数(万人) 8月6日当周 369.5 368.8
1230 加拿大领先指标 7月 +0.1% +0.2%
1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 6月 -0.5% +1.9%
1400 美国成屋销售年率(万户) 7月 490 477
1400 美国领先指标 7月 +0.2% +0.3%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 8月 正3.7 正3.2
1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 7月 -- +0.1%
2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比
7月 -- 0.94
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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0130 澳洲薪资价格指数(较上年同期) 第二季 +3.8% +3.9%
(较前季) +0.9% +0.9%
0800 欧元区未经季节调整的经常帐(亿欧元) 6月 赤字33 --
经季节调整的经常帐(亿欧元) 赤字74 --
净投资流动(亿欧元) 净流入939 --
0830 英国请领失业金人数(万人) 7月 3.71 2.0
按国际劳工组织(ILO)计算的失业率 6月 7.9% 7.7%
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 8月
赞成升息 0 2
赞成维持利率不变 9 7
赞成降息 0 0
0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 7月终值 -0.6% -0.6%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的HICP(较前月) -0.8% -0.6%
(较上年同期) +1.5% +1.6%
1100 美国抵押贷款市场指数 8月12日当周 716.4 --
再融资指数 3,915.5 --
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.2% +0.1%
(较上年同期) +7.2% +7.0%
核心PPI(较前月) +0.4% +0.2%
(较上年同期) +2.5% +2.3%
(完)
--整理 李富强/侯向明;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。