《企业看点》--8月17日财务活动报导摘要

路透班加罗尔8月17日电---以下为其它媒体周三对于企业财务相关活动的报导摘要:

* 彭博报导,贝恩资本(Bain Capital)已退出与Avista Capital Partners有关联合发起竞购医疗设备制造商Kinetic ConceptsKCI.N的谈判.[ID:nN1E77F1ZI]

* 金融时报周三报导,美国银行正与美国黑石集团(百仕通)(BX.N)开展排他性磋商,拟向後者出售美林在地产业繁荣时期投资的大部分不动产,价值多达10亿美元(6.07亿英镑).[ID:nL5E7JG2HK]

* 德国日报Rhein-Zeitung援引消息人士报导,德国电力巨头RWE(RWEG.DE)拟减持德国地区公用事业企业Kevag、Suewag和VSE的大部分股权,以筹集至多25亿欧元(32亿美元)的资金.[ID:nLDE77F13N]

* 日本经济新闻报导,瑞穗金融集团(8411.T)拟收购印度尼西亚汽车贷款提供商Balimor Finance PT,以拓展日本以外的亚洲消费信贷市场.[ID:nL3E7JG3G2]

* 华尔街日报报导,电子债券交易平台运营商MarketAxess

Holdings(MKTX.O)正考虑出售,此前有其他方曾向该公司表达过收购意向.[ID:nL3E7JG3W0]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)