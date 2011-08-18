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市场报道 | 2011年 8月 18日 星期四 10:25 BJT

〔中国房地产〕7月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降有14个--国家统计局

路透北京8月18日电---中国国家统计局周四称,中国7月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降有14个,同比下降有1个.

统计局并公布,北京7月新建住宅销售价格指数同比上涨1.9%,环比持平;上海7月新建住宅销售价格指数同比上涨2.5%,环比持平.(完)

欲了解更多详情,请点选统计局网站(here)

--发稿 邵晓忆/李文科; 审校 乔艳红

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