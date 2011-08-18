〔中国房地产〕7月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降有14个--国家统计局

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月18日电---中国国家统计局周四称,中国7月70个大中城市新建商品住宅价格环比下降有14个,同比下降有1个.
统计局并公布,北京7月新建住宅销售价格指数同比上涨1.9%,环比持平;上海7月新建住宅销售价格指数同比上涨2.5%,环比持平.(完)
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--发稿 邵晓忆/李文科; 审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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