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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 13:58 BJT

〔路透专访〕汉高将侧重新兴市场,预计欧元区经济成长将放缓--执行长

路透上海8月17日电---德国汉高(Henkel)(HNKG_p.DE)执行长Kasper Rorsted周三表示,预计到2015年,该公司总营收的一半都将来自新兴市场,而欧元区未来几年的经济成长料将迟滞.

目前汉高营收约40%来自新兴市场.

Rorsted接受路透专访时表示,汉高希望到2015年时将在新兴经济体雇用的员工数比例增至60%,以侧重快速成长的市场.目前汉高员工有53%来自新兴经济体.

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