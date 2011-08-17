〔路透专访〕汉高将侧重新兴市场,预计欧元区经济成长将放缓--执行长

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月17日电---德国汉高(Henkel)(HNKG_p.DE)执行长Kasper Rorsted周三表示,预计到2015年,该公司总营收的一半都将来自新兴市场,而欧元区未来几年的经济成长料将迟滞.
目前汉高营收约40%来自新兴市场.
Rorsted接受路透专访时表示,汉高希望到2015年时将在新兴经济体雇用的员工数比例增至60%,以侧重快速成长的市场.目前汉高员工有53%来自新兴经济体.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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