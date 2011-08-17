〔国际油市〕布兰特原油站上109美元,美国库存减少与乐观数据提振人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---布兰特原油期货LCOc1周三上涨,守在每桶109美元上方,因美国汽油库存降幅大于预期,且乐观美国经济数据的影响,盖过欧元区债务危机的担忧.
法国与德国领导人的会谈没有产生任何具体的措施,使欧元区走出债务危机的困境;不过美国的工业生产数据好于预期,提振市场人气.[ID:nCN1903993]
0455GMT,10月布兰特原油期货LCOc1上涨0.55美元至109.68,美国原油期货CLc1也上涨0.78美元至每桶87.41,周二曾下跌1.23美元至86.65.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。