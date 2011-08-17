〔国际油市〕布兰特原油站上109美元,美国库存减少与乐观数据提振人气

路透新加坡8月17日电---布兰特原油期货LCOc1周三上涨,守在每桶109美元上方,因美国汽油库存降幅大于预期,且乐观美国经济数据的影响,盖过欧元区债务危机的担忧.

法国与德国领导人的会谈没有产生任何具体的措施,使欧元区走出债务危机的困境;不过美国的工业生产数据好于预期,提振市场人气.[ID:nCN1903993]

0455GMT,10月布兰特原油期货LCOc1上涨0.55美元至109.68,美国原油期货CLc1也上涨0.78美元至每桶87.41,周二曾下跌1.23美元至86.65.