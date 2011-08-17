俄称美对俄签证限制不影响两国合作

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月16日电---美国上月宣布对俄罗斯多名官员实行签证限制，称这些官员与一名律师之死有关。俄罗斯媒体周二引述俄副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)称，此事不影响两国在伊朗和阿富汗问题上的合作。
美方称，之所以对有关俄罗斯官员实行入境限制，是由于他们与投资基金律师谢尔盖・马格尼茨基(Sergei Magnitsky)之死有关，这名律师被控逃税和欺诈，但在等待受审期间死在了俄罗斯狱中。克里姆林宫人权委员会称，这名律师可能是被殴打致死。
雅伯科夫说：“我们正考虑如何作出对等回应。”(完)
--编译：朱淑珍 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。