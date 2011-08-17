俄称美对俄签证限制不影响两国合作

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月16日电---美国上月宣布对俄罗斯多名官员实行签证限制，称这些官员与一名律师之死有关。俄罗斯媒体周二引述俄副外长雅伯科夫(Sergei Ryabkov)称，此事不影响两国在伊朗和阿富汗问题上的合作。

美方称，之所以对有关俄罗斯官员实行入境限制，是由于他们与投资基金律师谢尔盖・马格尼茨基(Sergei Magnitsky)之死有关，这名律师被控逃税和欺诈，但在等待受审期间死在了俄罗斯狱中。克里姆林宫人权委员会称，这名律师可能是被殴打致死。

雅伯科夫说：“我们正考虑如何作出对等回应。”(完)