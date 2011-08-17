〔中国基金〕诺安基金希望其收益不动产QDII基金发行规模达5-10亿美元

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月17日电---中国诺安基金管理公司总裁奥成文周三透露,公司希望即将发行的收益不动产QDII(合格境内机构投资者)基金发行规模达5-10亿美元.
奥成文在参加新闻发布会之前对媒体并表示,公司已获准在香港设立分公司,为"小QFII(合格境外机构投资者)"做准备.
"小QFII"主要是指境外人民币通过在港中资证券及基金公司投资境内证券市场.
诺安基金月初曾表示,其创新产品--诺安收益不动产基金已于获批,预计本月可以启动发行.这将是国内首只收益型不动产基金,主要透过合格境内机构投资者(QDII)机制投资于海外房地产信托基金(REITs).[ID:nCN1887585]
位于深圳的诺安基金成立于2003年12月,由中国对外经贸信托公司、深圳捷隆投资和北京中关村科学城建设股份公司三方共同组建,目前公司管理着16只基金,管理资产总规模约500亿.(完)
--发稿 林琦; 撰写 曲伟治; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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