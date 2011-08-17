〔企业并购〕啤酒商SABMiller向富仕达发起100亿美元敌意收购(更新版)

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路透墨尔本8月17日电---全球啤酒生产商SABMillerSAB.L周三对澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX发起敌意收购.SABMiller直接向富仕达股东提出作价100亿美元的收购要约,该出价低于富仕达最近一次的股票收盘价.

SABMiller旗下拥有Miller Lite、Peroni、Grolsch等品牌啤酒,富仕达麾下则有Victoria Bitter和Pure Blond和Cascade.若收购成功,将使得上述品牌汇集在一家公司门下,并将成为2008年英博斥资520亿美元收购Anheuser-Busch成立百威英博(ABI.BR)之後全球酿酒业最大规模的收购案.

富仕达6月曾拒绝了SABMiller每股4.90澳元的出价,其执行长John Pollaers称,出价低得根本不值得讨论.