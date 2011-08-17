〔企业并购〕啤酒商SABMiller向富仕达发起100亿美元敌意收购(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(新增细节)
路透墨尔本8月17日电---全球啤酒生产商SABMillerSAB.L周三对澳洲富仕达酿酒集团FGL.AX发起敌意收购.SABMiller直接向富仕达股东提出作价100亿美元的收购要约,该出价低于富仕达最近一次的股票收盘价.
SABMiller旗下拥有Miller Lite、Peroni、Grolsch等品牌啤酒,富仕达麾下则有Victoria Bitter和Pure Blond和Cascade.若收购成功,将使得上述品牌汇集在一家公司门下,并将成为2008年英博斥资520亿美元收购Anheuser-Busch成立百威英博(ABI.BR)之後全球酿酒业最大规模的收购案.
富仕达6月曾拒绝了SABMiller每股4.90澳元的出价,其执行长John Pollaers称,出价低得根本不值得讨论.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。