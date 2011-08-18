〔新债招标〕中国铁道部三个月期超短融票面利率为5.25%--业内人士

路透北京8月18日电---业内人士周四透露,中国铁道部今日招标发行的150亿元人民币三个月期

(90天)超短期融资券(SCP),票面利率确定为5.25%.

铁道部于8月8日招标发行的200亿元三个月期(90天)超短融,中标利率5.55%,高于二级市场水平,

因市场对其财务及运营状况较为担忧.

该超短期融资券主要发行条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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铁道部 800 150 3 8/18招标 工商银行 8/19 8/22

中国银行

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7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成至少40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动车

是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.

超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在

270天以内的短期融资券.

中国银行间市场交易商协会2010年末宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行SCP所募

资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清算所登记、托管

和结算.(完)