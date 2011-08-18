〔新债招标〕中国铁道部三个月期超短融票面利率为5.25%--业内人士

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月18日电---业内人士周四透露,中国铁道部今日招标发行的150亿元人民币三个月期
(90天)超短期融资券(SCP),票面利率确定为5.25%.
铁道部于8月8日招标发行的200亿元三个月期(90天)超短融,中标利率5.55%,高于二级市场水平,
因市场对其财务及运营状况较为担忧.
该超短期融资券主要发行条款如下:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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铁道部 800 150 3 8/18招标 工商银行 8/19 8/22
中国银行
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7月23日甬温线发生的动车追尾事故,目前已造成至少40人死亡.事故发生後,对于中国高铁、动车
是否存在重大安全隐患的疑问始终存在.
超短期融资券,是指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业在银行间债券市场发行的,期限在
270天以内的短期融资券.
中国银行间市场交易商协会2010年末宣布正式启动超短期融资券(SCP)业务,规定企业发行SCP所募
资金应用于符合规定的流动资金需要,不得用于长期投资.超短期融资券将在上海清算所登记、托管
和结算.(完)
--发稿 钟华; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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