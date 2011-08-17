〔韩国股市〕连续第二天收高,盘中曾因法德峰会结果令人失望下跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月17日电---韩国股市周三收复早前失地,终盘第二天收高,因在全球经济前景不确定的情况下,投资者争先买入SK电讯和CJ Corp (001040.KS)等国内受关注股票.
综合股价指数.KS11收涨0.68%,报1,892.67点,此前开低,因法德两国领导人未能提高欧元区援助基金规模令人失望.
自8月初全球金融市场动荡以来,该股指已下跌近500点,但本周强劲反弹,收复近半数失地.(完)
--编译 许娜;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。