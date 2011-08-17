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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 14:25 BJT

〔韩国股市〕连续第二天收高,盘中曾因法德峰会结果令人失望下跌

路透首尔8月17日电---韩国股市周三收复早前失地,终盘第二天收高,因在全球经济前景不确定的情况下,投资者争先买入SK电讯和CJ Corp (001040.KS)等国内受关注股票.

综合股价指数.KS11收涨0.68%,报1,892.67点,此前开低,因法德两国领导人未能提高欧元区援助基金规模令人失望.

自8月初全球金融市场动荡以来,该股指已下跌近500点,但本周强劲反弹,收复近半数失地.(完)

--编译 许娜;审校 王洋

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