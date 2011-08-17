(重发)〔欧元债市〕德债盘初走强,因市场对德法峰会结果感到失望

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透伦敦8月17日电---德国政府公债周三盘初走强,并可能持续受到支撑,因德法有关深度财政融合的计划未能说服投资者相信,各国领导人的作为足以防止区域债务危机蔓延.
德国公债期货FGBLc1开高42个跳动点,报133.53,此前在上日盘後交易中一度高见133.79.
法国总统萨科齐与德国总理梅克尔周二誓言并肩捍卫欧元,并为未来建立财政联盟打下基础.[ID:nCT0392590]
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。