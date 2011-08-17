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债券 | 2011年 8月 17日 星期三 14:38 BJT

(重发)〔欧元债市〕德债盘初走强,因市场对德法峰会结果感到失望

(重发以修改直接提取码)

路透伦敦8月17日电---德国政府公债周三盘初走强,并可能持续受到支撑,因德法有关深度财政融合的计划未能说服投资者相信,各国领导人的作为足以防止区域债务危机蔓延.

德国公债期货FGBLc1开高42个跳动点,报133.53,此前在上日盘後交易中一度高见133.79.

法国总统萨科齐与德国总理梅克尔周二誓言并肩捍卫欧元,并为未来建立财政联盟打下基础.[ID:nCT0392590]

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