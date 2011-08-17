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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 14:33 BJT

〔澳洲股市〕收高1.3%,银行股和大型矿商股领涨

路透墨尔本8月17日电---澳洲股市周三收高1.3%,受金融股和大型矿商股提振,因投资者受业绩和管理层对展望的评论鼓舞.

澳股指标S&P/ASX 200指数收高56.6点至4,303.9点.

富仕达酿酒集团FGL.AX最新价报4.96澳元,此前啤酒生产商SAB MILLERSAB.L向其提出每股4.9澳元的敌意收购要约.收购要约发出後交易没有恢复.(完)

--编译 李富强;审校 白云

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