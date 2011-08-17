〔澳洲股市〕收高1.3%,银行股和大型矿商股领涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透墨尔本8月17日电---澳洲股市周三收高1.3%,受金融股和大型矿商股提振,因投资者受业绩和管理层对展望的评论鼓舞.
澳股指标S&P/ASX 200指数收高56.6点至4,303.9点.
富仕达酿酒集团FGL.AX最新价报4.96澳元,此前啤酒生产商SAB MILLERSAB.L向其提出每股4.9澳元的敌意收购要约.收购要约发出後交易没有恢复.(完)
--编译 李富强;审校 白云
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。