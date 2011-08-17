〔希腊金融〕政府提款赎债有损银行流动性,央行或启动紧急援助--报载

路透雅典8月17日电---希腊一家报纸周三报导,希腊央行准备对未来几天内可能出现流动性短缺的银行提供紧急援助.

希腊Imerisia报称,一些国内银行或寻求启动紧急流动性援助(ELA)工具,欧元区各国央行可利用这项工具来支持银行业者.但报导未援引消息来源.

报导称,希腊政府需要从商业银行提取部分存款,以赎回本月即将到期的66亿欧元债券,因此该国一些银行或面临资金缺口.

若欧盟领导人上月达成的新救助协议迫使希腊出现主权债务违约,且欧洲央行停止接受其主权债作为抵押品的话,ELA将成为欧元区支持希腊银行的选项之一.

Imerisia报导称,7月21日欧盟救助希腊的决定出炉以来,希腊银行业的存款增幅估计为15亿欧元左右,如果这足以为其提供所需流动性的话,未必要激活ELA.

希腊央行拒绝对该报导置评.(完)