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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 14:34 BJT

〔东京汇市〕欧元因共同债券构想受挫而下跌,关注瑞士政府会议

* 欧元上破阻力位未果後下跌

* 法德峰会未能推进欧元区共同债券构想

* 疲弱德国GDP数据亦打压欧元

* 瑞士政府周三将开会讨论瑞郎升值问题

路透东京8月17日电---欧元周三下跌,低于日线图一目均衡云区顶端,欧元区共同债券构想缺乏进展,加上弱于预期的德国GDP数据,都对欧元构成打压.瑞郎亦持续承压,因市场预期瑞士即将采取行动阻遏其升势.

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