〔能源产业〕韩国与皇家荷兰/壳牌和道达尔达成840亿美元的LNG购买合约

路透首尔/珀斯8月17日电---韩国周三宣布与皇家荷兰/壳牌石油(RDSa.L)和道达尔(TOTF.PA)达成840亿美元的液化天然气(LNG)长期进口合约,从澳洲LNG项目买入天然气.

合约量接近韩国年度天然气需求的五分之一.韩国是全球仅次于日本的第二大LNG买家,2010年进口了逾3,200万吨LNG.韩国需要该合约替代2013-2015年到期的来自印尼、马来西亚和文莱供应合约.

韩国财政部在声明中称,根据该协议,韩国国有企业--韩国国家天然气公司(KOGAS)(036460.KS)将在2013-2035年期间每年进口总计564万吨LNG,合约将于下个月签署.

该合约总价值90万亿韩元(841亿美元),为韩国最大的天然气长期供应合同.

韩国财政部表示,全球最大的LNG企业买家--韩国国家天然气公司将额外投资15亿美元,买入皇家荷兰/壳牌石油全资控股的澳洲Prelude项目10%股权.(完)