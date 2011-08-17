《外汇动态》欧洲开盘:欧元持稳,瑞郎下滑

0630GMT---欧元兑美元EUR=日内持稳,报1.4400美元,交投于相对窄幅区间,此前德法两国宣布了推动欧洲深度融合的长远计划[ID:nCT0392590],但被围绕决策者无法阻止欧元区债务危机蔓延的疑虑盖过.