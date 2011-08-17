《汇市解析》--技术面及价位预测(I)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月17日电---以下为分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
瑞典北欧斯安银行(SEB)
欧元/美元:上涨走势似乎将再度踯躅不前.挫跌走势(以及"欧洲时段扩大波幅"),恐将严重质疑周一的冲高走势,并导致欧元/美元回跌向1.41附近的上周低点.在今天开盘前,并不看好欧元/美元.
欧元/瑞郎:55日(低点/收盘/高位)指数均值区间正在向下移动,在目前趋势环境中应充当一个阻力.市场正根据这一假设测试其可信度.欧元/瑞郎需要站上该区间,才能接受未来三个月前景中性的看法(鉴于逐步复苏).在1.1200/1150区域的支撑可能正变得稳固.
欧元/英镑:鉴于区间交投走势(周二及此前四个交易日),欧元/英镑在昨天下跌後,区间内的情绪略微看跌.为保持上涨趋势(从8月低点出发,并有效突破至7月26日"B浪高点"上档,不应再下探0.8732英镑,因跌破该点位将会至少跌向0.8675,并质疑从0.8644开始的整个上涨行情.需要升越0.8829,才能让欧元/英镑近期重归不错走势.关注英镑/美元在1.6478水平的表现).(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
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路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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