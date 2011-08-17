〔中国股市〕沪综指持续缩量小幅收低,场内观望气氛浓重

路透北京8月17日电---中国股市沪综指周三继续小幅收低.投资者谨慎情绪加深致量能进一步萎缩,且上档压力仍然沉重;但分析人士预计,因国内因素整体呈现好转,此前低点或已成为中期底部,短线料大盘在2,600点附近继续整固.

沪综指.SSEC收报2,601.261点,跌6.905点,或0.26%.沪市A股成交额719亿元人民币,较上日的900亿元缩减两成.

华融证券分析师范贵龙指出,今日消息面相对平静,"主要还是技术上的压力,在2,650附近有近期的跳空缺口,另外2,650这个点位也是前期大家认为比较强的底部支撑,附近有些被套的资金,...存在一些技术调整的压力."

他并称,目前来看,国内因素整体呈好转的迹象,前期低点2,438附近可能成为未来一段时间的低点.未来大盘在稍微回调後,以震荡向上的旋律为主.

沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,891.8点,涨0.18%,成交量为149,760手.(完)