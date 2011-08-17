〔中国股市〕沪综指持续缩量小幅收低,场内观望气氛浓重

中国股市：沪深300指数期货主力6月合约早盘一度跌停，疑遭“乌龙指”
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透北京8月17日电---中国股市沪综指周三继续小幅收低.投资者谨慎情绪加深致量能进一步萎缩,且上档压力仍然沉重;但分析人士预计,因国内因素整体呈现好转,此前低点或已成为中期底部,短线料大盘在2,600点附近继续整固.
沪综指.SSEC收报2,601.261点,跌6.905点,或0.26%.沪市A股成交额719亿元人民币,较上日的900亿元缩减两成.
华融证券分析师范贵龙指出,今日消息面相对平静,"主要还是技术上的压力,在2,650附近有近期的跳空缺口,另外2,650这个点位也是前期大家认为比较强的底部支撑,附近有些被套的资金,...存在一些技术调整的压力."
他并称,目前来看,国内因素整体呈好转的迹象,前期低点2,438附近可能成为未来一段时间的低点.未来大盘在稍微回调後,以震荡向上的旋律为主.
沪深300指数9月合约CIFU1尾盘报2,891.8点,涨0.18%,成交量为149,760手.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
路透北京5月31日 - 中国股市周二早盘大幅反弹，不过沪深300指数期货主力6月合约IF1606 在10点42分左右一度触及跌停，但随后该合约即快速回升，早盘收涨2.96%。市场人士怀疑这可能是该合约遭遇“乌龙指”所致。
路透上海4月13日 - 中国股市沪综指周三早盘收升逾2%，并创三个月盘中新高。分析师指出，中国贸易数据转暖，经济向好发展继续得到验证，以及受海外大宗商品价格上升带动，国内钢铁、煤炭等大宗商品股票纷纷上扬，再加上券商等非银金融股的反弹，大盘早盘出现放量跳涨。
路透上海3月8日 - 中国股市沪综指周二早盘下跌逾2%。分析师指出，大盘在连涨五天后，上升动能减弱，获利回吐压力加大，投资者操作策略趋同，使得大盘早市迅速回调。