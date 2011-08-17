〔日本股市〕收跌0.6%,之前法德领导人峰会结果令市场失望(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 如果日圆停在当前水平,日经指数或受支撑而保持在9,000点上方
* 卖空比率上扬暗示股市将触底
* 出口股因全球经济忧虑而下跌
* 建筑类股上涨,因摩根大通调升评级
路透东京8月17日电---日本股市周三下跌,此前举行的法国和德国领导人会晤,未能驱散有关欧元区领袖是否有能力遏制主权债务问题的疑虑.
分析师称,日经指数是否会守在9,000点上方,取决于日圆是否进一步上扬,但是即使跌破该水平,应该很快就会反弹,因投资者可能在估值具吸引力时买入股票.
"东京市场还有其他迹象显示,股价可能很快就会触底,"三菱UFJ摩根士丹利证券首席策略师Chisato Haganuma表示."其中一个迹象就是卖空比率正达到峰值."
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。