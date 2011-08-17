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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 15:10 BJT

〔日本股市〕收跌0.6%,之前法德领导人峰会结果令市场失望(更新版)

* 如果日圆停在当前水平,日经指数或受支撑而保持在9,000点上方

* 卖空比率上扬暗示股市将触底

* 出口股因全球经济忧虑而下跌

* 建筑类股上涨,因摩根大通调升评级

路透东京8月17日电---日本股市周三下跌,此前举行的法国和德国领导人会晤,未能驱散有关欧元区领袖是否有能力遏制主权债务问题的疑虑.

分析师称,日经指数是否会守在9,000点上方,取决于日圆是否进一步上扬,但是即使跌破该水平,应该很快就会反弹,因投资者可能在估值具吸引力时买入股票.

"东京市场还有其他迹象显示,股价可能很快就会触底,"三菱UFJ摩根士丹利证券首席策略师Chisato Haganuma表示."其中一个迹象就是卖空比率正达到峰值."

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