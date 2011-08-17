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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 15:16 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎上涨,此前瑞士央行宣布的新流动性举措令预期落空

路透伦敦8月17日电---瑞郎兑欧元EURCHF=周三大幅上涨,此前瑞士央行宣布新的流动性举措,以打压货币市场利率,并压制瑞郎升值,不过没有提到为瑞郎兑欧元汇率设定目标的计划,尽管一些市场人士一直如此揣测.

欧元兑瑞郎触及日低约1.1320瑞郎,日内下跌约1%.美元/瑞郎CHF=亦下滑0.6%至0.79135瑞郎,此前在EBS电子交易平台上触及0.7873的日低.(完)

--编译 李富强;审校 丁琦

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