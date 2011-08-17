〔欧洲汇市〕瑞郎上涨,此前瑞士央行宣布的新流动性举措令预期落空

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月17日电---瑞郎兑欧元EURCHF=周三大幅上涨,此前瑞士央行宣布新的流动性举措,以打压货币市场利率,并压制瑞郎升值,不过没有提到为瑞郎兑欧元汇率设定目标的计划,尽管一些市场人士一直如此揣测.
欧元兑瑞郎触及日低约1.1320瑞郎,日内下跌约1%.美元/瑞郎CHF=亦下滑0.6%至0.79135瑞郎,此前在EBS电子交易平台上触及0.7873的日低.(完)
--编译 李富强;审校 丁琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选