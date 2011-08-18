〔基金产业〕凯鹏华盈今年已投五家互联网企业,全年互联网投资将继续扩大

路透北京8月18日电---专注于中国市场的风险投资机构(VC)--凯鹏华盈(KPCB China)合伙人周炜周四表示,公司今年已投资了五家互联网企业,且预计全年在互联网行业的投资将较去年继续扩大.

他在中国移动互联网投融资高峰论坛间隙告诉路透,目前已投的五家企业包括一家游戏公司及两家无线公司.而其刚刚完成第二轮投资的走秀网,未来仍有计划进一步追加投资.

消息人士本周三透露,凯鹏华盈和美国私募股权基金(PE)华平投资集团(Warburg Pincus)已向中国电子商务网站--走秀网(www.xiu.com)投资1亿美元,为该公司成立来的第二轮融资.而今年3月,凯鹏华盈已对走秀网投资了2,000万美元.

凯鹏华盈中国基金目前管理的资金总额超过5亿美元,其为全球知名风险投资公司KPCB(Kleiner Perkins Caufield & Byers)于2007年在中国设立的风投基金,关注领域包括TMT、绿色科技、生命科学以及消费行业.

美国前副总统阿尔 戈尔是KPCB合伙人之一.KPCB曾投资过美国在线(AOL)AOL.N、亚马逊(AMZN.O)、Google(GOOG.O)等知名互联网企业.(完)