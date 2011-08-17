〔外汇期权〕欧元/瑞郎期权波动率上涨,因现汇急挫--IFR

IFR伦敦8月17日电---今日早盘瑞郎相关期权再度成为焦点,现汇市场和期权市场流动性都非常清淡.

伦敦早盘,欧元/瑞郎现汇触及反弹以来的新高点1.1549,受市场传言瑞士央行将让瑞郎盯住欧元汇率(可能将目标汇价设为1.2500)影响,但由于该央行未在声明中提及任何有关于此的措施,瑞郎再次走坚,欧元兑瑞郎应声急挫,跌向1.12区域.

一周期欧元/瑞郎价平期权波动率盘旋在近期高位37.0%附近的宽幅区间内,一个月期波动率目前报22.0/27.0%,买卖报价相差很大.

美元/瑞郎现汇在伦敦盘初触及0.8020,目前已跌回0.78区域低端.周五到期/行权价0.7850的瑞郎/美元买权波动率报43.0%,一个月期价平期权波动率在22.5/24.0%获得支撑,昨日尾盘曾跌向21.0%关口(上周曾创下24.5%的高位).

一个月期美元/瑞郎期权波动率较同档欧元/美元期权波动率的价差回到近期创下的9.5%附近的纪录最宽水准,昨日曾跌向8.5%.(完)

--编译 白云; 审校 王洋

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