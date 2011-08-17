〔全球金市〕金价持稳于纪录高位附近,受欧元区忧虑支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---金价周三持稳于纪录高位附近,此前法德峰会未能令投资者相信,欧元区债务危机将会得到有效解决,这支撑了对黄金的避险买需.
德国和法国领导人周二公布让欧元区深度融合的综合计画,其中包括限制赤字及一年举行两次峰会,但表示发行欧元区共同债券可能只会是一个较长期的选项.[ID:nCT0392590]
欧元区第二季经济成长大幅放缓令投资者更加忧虑,放缓主要是受到德法经济成长迟滞的拖累.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。