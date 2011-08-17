〔全球金市〕金价持稳于纪录高位附近,受欧元区忧虑支撑

路透新加坡8月17日电---金价周三持稳于纪录高位附近,此前法德峰会未能令投资者相信,欧元区债务危机将会得到有效解决,这支撑了对黄金的避险买需.

德国和法国领导人周二公布让欧元区深度融合的综合计画,其中包括限制赤字及一年举行两次峰会,但表示发行欧元区共同债券可能只会是一个较长期的选项.[ID:nCT0392590]