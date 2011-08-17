〔中港个股〕深发展拟向中国平安定向增发,募资至多200亿元--消息

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透上海8月17日电---消息人士周三透露,中国深圳发展银行(000001.SZ)拟向其母公司中国平安(601318.SS)(2318.HK)定向增发A股,募资至多200亿元人民币.
中国平安稍早称,其A股和H股今日暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.而深发展亦公告称,因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司股票周三停牌,周四将发布相关公告并复牌.
今年3月,中国平安向香港富商郑裕彤控制的周大福企业发行2.72亿股新H股,筹资约195亿港元.中国平安总经理任汇川当时称,此次筹资所得资金,未来优先考虑向深发展增资.
深发展近年来一直苦于资本充足率偏低,而无法快速扩大业务.截至一季度末,该行资本充足率保持在10.13%;核心资本充足率为7.14%,较年初提高0.04个百分点.
停牌前,中国平安H股周二收盘报67.05港元;A股报41.87元币.深发展A股则报17.05元.(完)
--发稿 沈一鸣/林琦; 审校 张喜良
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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