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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:08 BJT

〔中港个股〕深发展拟向中国平安定向增发,募资至多200亿元--消息

路透上海8月17日电---消息人士周三透露,中国深圳发展银行(000001.SZ)拟向其母公司中国平安(601318.SS)(2318.HK)定向增发A股,募资至多200亿元人民币.

中国平安稍早称,其A股和H股今日暂停买卖,以待股价敏感性消息发布.而深发展亦公告称,因筹划重大事项,为避免公司股票价格异常波动,公司股票周三停牌,周四将发布相关公告并复牌.

今年3月,中国平安向香港富商郑裕彤控制的周大福企业发行2.72亿股新H股,筹资约195亿港元.中国平安总经理任汇川当时称,此次筹资所得资金,未来优先考虑向深发展增资.

深发展近年来一直苦于资本充足率偏低,而无法快速扩大业务.截至一季度末,该行资本充足率保持在10.13%;核心资本充足率为7.14%,较年初提高0.04个百分点.

停牌前,中国平安H股周二收盘报67.05港元;A股报41.87元币.深发展A股则报17.05元.(完)

--发稿 沈一鸣/林琦; 审校 张喜良

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