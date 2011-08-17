〔中国债市〕人民币利率互换上涨,因资金面宽中略趋紧及紧缩预期发酵

路透北京8月17日电---中国人民币利率互换(IRS)周三上涨,因银行体系资金面宽松中略趋紧及央行加大资金回笼等收紧预期进一步发酵.

"IRS涨了6-7个点,短端比长端涨的多点,...今天资金面要稍紧张点."北京一银行交易员称.

该交易员并称,昨天一年期央票发行收益率上涨,增加了大家对後市央行增大回笼资金量及加息的预期,令投资者偏向谨慎.

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

华东一银行交易员也称,"尽管今天回购利率变化不大,但资金面比前两天稍紧点,大行有点缺钱,可能是它们分支行走款比较多的原因."

中国货币市场指标利率--七天期质押式回购加权平均利率CN7DRP=CFXS从上周一(8日)的3.0047%已缓慢升至3.2294%.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周三 3.5840/3.6760 3.6742/3.7642 3.7350/3.8283 3.7800/3.8767 3.7350/4.0813

周二 3.5280/3.6040 3.6442/3.7267 3.7233/3.8083 3.7783/3.8700 3.7450/4.0738

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变动 +0.0560/+0.0720 +0.0300/+0.0375 +0.0117/+0.0200 +0.0017/+0.0067 -0.0100/+0.0075

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)