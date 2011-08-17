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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 15:32 BJT

〔表格〕外资在韩国股市转为卖超195亿韩元

路透首尔8月17日电---韩国证券交易所周三公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市卖超195亿韩元.

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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8月17日 -19.5 -13.0 -2.0

8月16日 662.0 -193.8 -394.4

8月12日 -279.2 -253.9 491.4

8月11日 -282.6 140.1 108.1

8月10日 -1,275.9 -237.1 1,555.9

8月 9日 -1,171.7 911.3 119.9

8月 8日 -81.6 645.8 -733.3

8月 5日 -405.3 898.0 -572.2

8月 4日 -440.6 -120.5 472.5

8月 3日 -781.5 279.6 717.9

8月 2日 -371.0 -75.6 680.6

8月 1日 247.2 101.4 -518.5

7月29日 -149.9 149.4 114.5

7月28日 -123.2 51.2 130.9

7月27日 -43.9 277.6 -257.1

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本月以来 -4,199.8 2,082.3 1,925.8

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今年以来 -4,922.1 2,670.0 4,268.4

-------------------------------------------------(完)

--编译 李富强;审校 蔡美珍

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