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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 15:42 BJT

〔中国钢铁〕8月上旬全国粗钢日均产量194.19万吨,旬环比增0.35%--中钢协

路透北京8月17日电---中国钢铁工业协会称,8月上旬预估全国粗钢日均产量194.19万吨,旬环比增0.35%.

钢铁行业网站--中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称,8月上旬钢协会员企业粗钢日均产量为163.1万吨,旬环比增加1.24%.

中国国家统计局此前公布,中国7月粗钢产量达5,930万吨,同比增加15.5%.(完)

--发稿 李文科;审校 乔艳红

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