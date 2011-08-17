〔中国钢铁〕8月上旬全国粗钢日均产量194.19万吨,旬环比增0.35%--中钢协

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透北京8月17日电---中国钢铁工业协会称,8月上旬预估全国粗钢日均产量194.19万吨,旬环比增0.35%.
钢铁行业网站--中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称,8月上旬钢协会员企业粗钢日均产量为163.1万吨,旬环比增加1.24%.
中国国家统计局此前公布,中国7月粗钢产量达5,930万吨,同比增加15.5%.(完)
--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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