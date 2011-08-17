《即时观点》瑞士央行扩大流动性举措来应对强势瑞郎

路透苏黎世8月17日电---瑞士央行周三表示,将进一步扩大流动性措施来应对瑞郎的持续升值,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.[ID:nCN1905425]

以下是部分分析师的评论摘要.

IGM的Mark Mitchell:

正如瑞郎交叉汇率反应所显示的,市场对瑞士央行未直接干预感到十分失望.这确实是"传言兴起时买入,事实公布後卖出"的典型例子,不过这次,事实甚至还不及媒体报导令人印象深刻.

瑞士私人银行SARASIN分析师ALESSANDRO BEE:

这些举措有点令人失望.人们原预期瑞士央行将设定汇率限制,目前仅是扩大流动性.这一点正在汇率中得到体现.