《即时观点》瑞士央行扩大流动性举措来应对强势瑞郎

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透苏黎世8月17日电---瑞士央行周三表示,将进一步扩大流动性措施来应对瑞郎的持续升值,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.[ID:nCN1905425]
以下是部分分析师的评论摘要.
IGM的Mark Mitchell:
正如瑞郎交叉汇率反应所显示的,市场对瑞士央行未直接干预感到十分失望.这确实是"传言兴起时买入,事实公布後卖出"的典型例子,不过这次,事实甚至还不及媒体报导令人印象深刻.
瑞士私人银行SARASIN分析师ALESSANDRO BEE:
这些举措有点令人失望.人们原预期瑞士央行将设定汇率限制,目前仅是扩大流动性.这一点正在汇率中得到体现.
瑞士央行并非无能为力.但其需要采用恰当的工具.如果瑞士央行希望采取行动,应实施强有力的举措,如设定汇率下限.
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