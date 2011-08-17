〔中国票据市场〕转贴利率小幅走高,信贷规模压力令波动更灵敏

路透上海8月17日电---中国票据市场转贴利率周三整体呈小幅上行格局.信贷规模持续吃紧的情况下,金融机构的票据胃纳明显缩小,转贴利率波动也更为敏感和频繁.预计月底可能有所回落,但整体高位运行的态势不会改变.

"这两天收票的比较少,利率就往高里走了一些,大概25号以後会稍微好一些,"上海一银行交易员称.

他并表示,由于信贷额度捉襟见肘,银行往往在月初谨慎收票,以防月底超出规模後难以出票,反而造成了月初规模紧张月末收票增多的情况,颠覆了以往常见的转贴利率翘尾现象.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 8.6352/8.0485 8.9875/8.4485 9.4050/8.6604

上日 8.5775/7.9440 8.9352/8.3602 9.3210/8.6064

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变动 +5.77bp/+10.45bp +5.23bp/+8.83bp +8.40bp/+5.40bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价续降**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=报在6.6762%,较上日的6.7069%续降.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.1111/3.0281 3.2568/3.1938

上日 3.1110/3.0330 3.2731/3.2031

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)