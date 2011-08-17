《外汇动态》欧元区经济前景不振可能打压欧元--ING

"经济前景不振获得确认,将增加市场进一步根据经济前景作出判断的可能性,推低欧元.欧洲央行如何在货币政策上对此作出应对可能是关键点."ING分析师在报告中写道.他们还补充说,期待欧洲央行政策转向还为时过早,但是欧洲央行和美联储的利率走向背道而驰的前景料已"结束".