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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:03 BJT

《外汇动态》欧元区经济前景不振可能打压欧元--ING

0748GMT---周二欧元区公布疲软的增长数据後,ING分析师称,欧元前景阴霾.

"经济前景不振获得确认,将增加市场进一步根据经济前景作出判断的可能性,推低欧元.欧洲央行如何在货币政策上对此作出应对可能是关键点."ING分析师在报告中写道.他们还补充说,期待欧洲央行政策转向还为时过早,但是欧洲央行和美联储的利率走向背道而驰的前景料已"结束".

欧元/美元EUR=下跌0.2%报1.4380美元.(完)

--编译 李富强;审校 王洋

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