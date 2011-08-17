〔欧洲经济〕爱尔兰财长称新的金融交易税应针对整个欧盟

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透都柏林8月17日电---爱尔兰财政部长Michael Noonan周三表示,该国坚持认为新的金融交易税应适用于欧盟(EU)27个成员国,而非仅仅针对欧元区17个成员国.
德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在周二的会议期间,提议课徵金融交易税.
Noonan向国家电视台RTE表示,他预计包括卢森堡在内的若干欧洲国家将反对该项提议.
他还称,法德设定统一企业税税率的提议将不会影响爱尔兰较低的企业税税率.爱尔兰较低的税率被视为是吸引外商直接投资(FDI)的重要因素.(完)
--编译 兰秀娟; 审校 高琦
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。