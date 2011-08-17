〔欧洲经济〕爱尔兰财长称新的金融交易税应针对整个欧盟

路透都柏林8月17日电---爱尔兰财政部长Michael Noonan周三表示,该国坚持认为新的金融交易税应适用于欧盟(EU)27个成员国,而非仅仅针对欧元区17个成员国.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐在周二的会议期间,提议课徵金融交易税.

Noonan向国家电视台RTE表示,他预计包括卢森堡在内的若干欧洲国家将反对该项提议.

他还称,法德设定统一企业税税率的提议将不会影响爱尔兰较低的企业税税率.爱尔兰较低的税率被视为是吸引外商直接投资(FDI)的重要因素.(完)