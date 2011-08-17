〔中国国企〕1-7月国有企业利润总额同比增加24.4%,7月环比则下降5%

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透北京8月17日电--中国国有企业今年1-7月共实现利润总额1万亿3,359.9亿元人民币,同比增长24.4%,增速较1-6月继续加快.
中国财政部周三在网站上公布,7月国有企业利润总额较6月环比下降5%,累计实现净利润9,993.6亿元,而6月为环比增长10.3%.7月营业总收入亦环比下降5.3%.
新闻稿并称,1-7月,国有企业累计实现营业总收入20万亿6,508.6亿元,同比增长25.2%;成本费用总额为19万亿4,708.6亿元,同比增长25.2%.同期,国有企业国有企业应交税费1万亿7,585.1亿元,同比增长25.4%.
另外,从行业来看,1-7月,实现利润同比增幅较大的行业有:建材、化工、有色、煤炭、商贸.实现利润环比降幅较大的行业有:机械、施工房地产、轻工、钢铁、化工.而中央管理的五大发电企业合计盈利.(完)
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--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。