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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 16:18 BJT

〔中国国企〕1-7月国有企业利润总额同比增加24.4%,7月环比则下降5%

路透北京8月17日电--中国国有企业今年1-7月共实现利润总额1万亿3,359.9亿元人民币,同比增长24.4%,增速较1-6月继续加快.

中国财政部周三在网站上公布,7月国有企业利润总额较6月环比下降5%,累计实现净利润9,993.6亿元,而6月为环比增长10.3%.7月营业总收入亦环比下降5.3%.

新闻稿并称,1-7月,国有企业累计实现营业总收入20万亿6,508.6亿元,同比增长25.2%;成本费用总额为19万亿4,708.6亿元,同比增长25.2%.同期,国有企业国有企业应交税费1万亿7,585.1亿元,同比增长25.4%.

另外,从行业来看,1-7月,实现利润同比增幅较大的行业有:建材、化工、有色、煤炭、商贸.实现利润环比降幅较大的行业有:机械、施工房地产、轻工、钢铁、化工.而中央管理的五大发电企业合计盈利.(完)

欲了解更多详情,请点选财政部网站(here)

--发稿 尹嫄婷; 审校 杨淑祯

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