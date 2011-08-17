〔中国钢铁〕8月上旬粗钢日产量旬环比微增,部分钢厂仍受限电影响(更新版)

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* 8月上旬全国粗钢日产量旬环比增0.35%

* 钢协会员粗钢日产环比增1.24%,超过全国水平

* 钢厂仍有盈利,而局部地区钢厂受限电影响

路透北京8月17日电---中国钢厂利润虽低,但仍有盈利.中钢协预估,8月上旬全国粗钢日均产量环比微增0.35%至194.19万吨,高于7月平均水平.分析师并称,局部地区钢厂仍受限电影响.

而钢协会员(多数为大中型钢企)8月上旬的粗钢日产增幅则达1.24%,超过全国平均水平.

中联钢分析师胡艳平称,钢厂在进入8月份以来开工情况与7月後期差不多,"局部地区仍然受到限电影响,部分以板材为主企业因盈利等问题对部分产线进行检修."

但总体来说,目前钢厂利润虽低但仍有盈利,且近期钢市表现尚可,再加上对"金九银十"的预期,"8月产量环比降幅料有限",她表示.

钢铁行业网站--中联钢(www.custeel.com)援引中钢协数据称,8月上旬钢协会员企业粗钢日均产量为163.1万吨,旬环比增加1.24%.

产能过剩一直是中国钢铁业的痼疾,尽管中国政府三令五申要求钢铁业淘汰落後产能,但效果甚微.中国7月粗钢产量仍居高位.中国统计局此前公布,中国7月粗钢产量达到5,930万吨,同比增长15.5%.相当于粗钢日均产量为191.29万吨.(完)