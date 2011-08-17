〔中国期市〕伦铜和沪铜均走高,受中国需求稳定和亚股表现支撑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月17日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三反弹,受套利交易、亚洲股市相对平静、以及对于年内馀下时间中国金属消费的乐观看法等因素支撑.
但有关欧元区债务危机和经济增长放缓的担忧很有可能限制金属价格涨幅.
0731GMT时,LME三个月期铜CMCU3涨0.3%,至每吨8,852.25美元,昨日曾下跌0.9%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。