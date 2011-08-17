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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 16:13 BJT

〔中国期市〕伦铜和沪铜均走高,受中国需求稳定和亚股表现支撑

路透上海8月17日电---伦敦金属交易所(LME)期铜周三反弹,受套利交易、亚洲股市相对平静、以及对于年内馀下时间中国金属消费的乐观看法等因素支撑.

但有关欧元区债务危机和经济增长放缓的担忧很有可能限制金属价格涨幅.

0731GMT时,LME三个月期铜CMCU3涨0.3%,至每吨8,852.25美元,昨日曾下跌0.9%.

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