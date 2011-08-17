〔欧洲汇市〕英镑跟随欧元下跌,等候英国央行会议记录

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月17日电---英镑兑美元周三下跌,追随全线下挫的欧元跌势,同时投资者等待英国央行会议记录出炉,以判断央行在通胀上升的情况下,货币政策立场是否依然保持宽松.
英国央行将在0830GMT公布本月政策会议的纪录.市场预期会议记录将显示,七名决策者投票支持维持利率在0.5%高位不变,另外两名决策者投票支持加息.
不过,分析师表示,会议记录可能会强调决策者越来越关切全球经济前景与金融市场动盪,这均源自于欧元区债务危机升高.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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