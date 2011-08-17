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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:16 BJT

《外汇动态》美国的长期低利率政策可能让美元陷入险境

0802GMT---美国联邦储备理事会(美联储,FED)决定将超低利率维持到2013年中,这有助于使美国主权债偿付成本维持在很低的水平,虽然美国政府债务的绝对水平持续升高.

有人可能会推定,就像日本一样,美国也可能沦为超宽松货币政策的囚徒,考虑到偿债成本,将无法支持太高程度的利率正常化.如果是这样,美元的前景可能会随着时间推移变得越来越危险.(完)

--编译 隋芬;审校 艾茂林

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