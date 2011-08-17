〔投行观点〕瑞银下调富时100指数和STOXX 600指数今年末的目标位

瑞银的策略师将富时100指数的年末目标位从6,700点调降到6,100点,还将STOXX 600指数的目标位从310点下调至280点.

"市场面临多重阻力:欧洲主权信贷危机挥之不去,美国面临政治挑战,有关经济是否处于正常经济周期低谷的辩论重启,"Nick Nelson和Karen Olney等策略师在给客户的报告中提到.

欧洲股市周三早盘下滑,重拾近期的跌势,因为德国总理梅克尔和法国总统萨科齐的会议未能平息市场对欧元区债务危机的忧虑.

周三0734GMT时,富时100指数下跌1.1%至5,298.55点,STOXX 600指数跌1.02%至235.13点.(完)