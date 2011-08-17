〔投行观点〕瑞银下调富时100指数和STOXX 600指数今年末的目标位

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月17日电---瑞银(UBS)表示,欧洲市场将因经济成长趋疲和欧元区主权债务危机忧虑加剧而受到冲击,而且瑞银下调了英国指标股指--富时100指数(FTSE 100).FTSE及欧元区STOXX 600指数的2011年末目标位.
瑞银的策略师将富时100指数的年末目标位从6,700点调降到6,100点,还将STOXX 600指数的目标位从310点下调至280点.
"市场面临多重阻力:欧洲主权信贷危机挥之不去,美国面临政治挑战,有关经济是否处于正常经济周期低谷的辩论重启,"Nick Nelson和Karen Olney等策略师在给客户的报告中提到.
欧洲股市周三早盘下滑,重拾近期的跌势,因为德国总理梅克尔和法国总统萨科齐的会议未能平息市场对欧元区债务危机的忧虑.
周三0734GMT时,富时100指数下跌1.1%至5,298.55点,STOXX 600指数跌1.02%至235.13点.(完)
--编译 兰秀娟;审校 高琦
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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