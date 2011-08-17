〔中国房地产〕住建部公布新增限购城市建议标准,逾30个城市或加入限购(更新版)

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* 新增限购城市建议标准公布

* "限购令"扩大在即

* 30-35个城市或将加入限购

路透北京8月17日电---中国楼市"限购令"扩大在即.住房和城乡建设部周三公布列入新增限购城市名单的五项标准,包括房价增幅较高、涨幅已超过或接近全年房价控制目标及成交量同比增幅较高等.据此或将有30-35个二三线城市加入限购.

新华社并援引住建部表示,对调控政策落实不到位、房价上涨过快的城市进行约谈,已实施限购的城市要继续严格执行相关政策,限购范围仅限于城市局部区域、部分房屋类型等的要尽快调整,从严执行.

"根据此五条标准对全国二、三线城市进行监测,预计将会有30-35个左右的二、三线城市将列入采取限购措施,"链家地产首席分析师张月表示.

住建部称,五项标准中符合两条以上建议列入新增限购城市名单,五项标准包括:6月国家统计局新建住房价格指数同比增幅或1-6月新建住房价格指数月环比增幅较高、排名靠前的;6月新建商品住房均价与去年年底相比,涨幅超过或者接近全年房价控制目标.

此外还包括:1-6月新建商品住房成交量同比增幅较高的城市;位于已限购区域中心城市周边,外地购房比例较高;存在房价上涨过快、调控政策执行不严格等突出问题,社会反映强烈的.

根据链家地产市场研究部统计,截至8月,中国已有41个大中城市出台限购政策,加上这次预计限购的城市,限购城市的总数将达约75个.

历经长期调控,目前中国一线城市由于限购,房价涨幅已明显放缓,但部分二、三线城市房价则继续上涨.中国国务院常务会议此前进一步明确下半年楼市调控基调,重申楼市调控高压不改,要求各地要从严把握和执行房价控制目标,在房价过快上涨的二三线城市也要采取必要的限购措施.[ID:nCN1840181](完)