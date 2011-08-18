〔中国货币市场〕回购利率普涨,机构为申购国电可转债筹备资金

路透上海8月18日电---中国银行间市场周四主要回购利率早盘普涨,其中隔夜及七天期品种上涨约50个基点(bp),14天期利率更是飙升100bp.资金面骤然趋紧,主要与即将申购的国电电力可转债有关,预计风波一过,资金价格自然会回落.

不过,由于本周央行票据发行收益率调升,加息预期渐浓,限制资金利率的下行空间.

"昨天下午的话七天就不好借,今天是有个转债,"上海一银行交易员表示.

他并指出,机构申购该只可转债,当天在市场上抛售的收益即高于七天期资金价格,其间有套利机会,因此吸引众多机构借入资金为转债做准备.

国金证券最新报告认为,参照中海转债的发行结果和冻结资金规模,国电转债中签率约为0.4-0.7%,对应的实际冻结资金为2,000-2,500亿人民币.

中国大型电力公司--国电电力发展股份有限公司(600795.SS)将于周五发行55亿元可转换公司债券,期限六年.[ID:nCN1904333]

央行稍早招标的10亿元三年期央票,中标利率3.97%;70亿元三个月期央票,中标收益率3.1618%,均较上次走升约8个基点,跟随一年央票上行步伐.今日还将进行90亿元91天期正回购操作.[ID:nCN1907533]

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:09 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 3.4625 3.0158 +44.67

七天CN7DRP=CFXS 3.8146 3.2456 +56.90

14天CN14DRP=CFXS 4.3935 3.3117 +108.18

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 3.4517 3.0030 +44.87

七天CHICNY7D=CFXS 3.8176 3.2373 +58.03

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