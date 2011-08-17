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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:36 BJT

《外汇动态》瑞郎隔夜波动率回落,此前瑞士央行宣布流动性举措

0822GMT---在瑞士央行今日早间宣布流动性举措後,欧元兑瑞郎的隔夜波动率已从欧洲早盘时约62%的极端水准回落,交易员称目前处在约50%.此前瑞士央行并未对欧元兑瑞郎设定挂钩汇率.

美元兑瑞郎隔夜波动率也在清淡交投中回落至约43%,之前在瑞士央行宣布声明前高于60%.(完)

--编译 隋芬;审校 王洋

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