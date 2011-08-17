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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:55 BJT

《外汇动态》瑞郎隐含收益率低于零,并进一步下行

0826GMT---2011年12月欧元/瑞郎期货合约目前报100.11,高于周二的100.08,周初报100.06,暗示12月三个月瑞郎伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)料为-0.11%.

此前瑞士央行表示,将把银行活期存款由1,200亿瑞郎扩大到2,000亿瑞郎.并将购回瑞士央行未偿票据,实施外汇互换.增加货币市场流动性将继续推低负的隐含收益率,但是外汇交易商称,目前来看此举不太可能阻止投资者买入瑞郎避险.(完)

--编译 李富强;审校 高琦

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