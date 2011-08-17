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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 16:45 BJT

〔新兴汇市〕坡元与韩元走低;亚洲货币人气依然脆弱

路透新加坡8月17日电---坡元与韩元周三下跌,因银行间投机客增加美元仓位,此前围绕欧元区共同债券的协商并无进展,且瑞士央行并未采取汇率挂钩等措施,共同压低欧元.

瑞士央行稍早宣布,将透过扩大银行活期存款,扩大现有措施,打击瑞郎升势,必要时央行将采取进一步举措,对抗瑞郎强势.[ID:nCN1905425]

该声明打击了欧元的短暂复苏态势,损及新兴亚洲货币.德法两国峰会结果令人失望,此前已经削弱欧元.

分析师与交易员表示,对欧元区问题的持续担忧以及全球经济放缓,预计会继续对新兴亚币构成压力.

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