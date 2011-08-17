〔新兴汇市〕坡元与韩元走低;亚洲货币人气依然脆弱

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月17日电---坡元与韩元周三下跌,因银行间投机客增加美元仓位,此前围绕欧元区共同债券的协商并无进展,且瑞士央行并未采取汇率挂钩等措施,共同压低欧元.
瑞士央行稍早宣布,将透过扩大银行活期存款,扩大现有措施,打击瑞郎升势,必要时央行将采取进一步举措,对抗瑞郎强势.[ID:nCN1905425]
该声明打击了欧元的短暂复苏态势,损及新兴亚洲货币.德法两国峰会结果令人失望,此前已经削弱欧元.
分析师与交易员表示,对欧元区问题的持续担忧以及全球经济放缓,预计会继续对新兴亚币构成压力.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。