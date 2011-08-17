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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 16:59 BJT

《即时观点》英国7月请领失业金人数录得2009年5月以来最大升幅

路透伦敦8月17日电---周三公布的官方数据显示,英国7月请领失业金人数升幅超预期,且失业率为2010年2月以来最高.[ID:nCN1904967]

以下为主要数据:

请领失业金人数 7月 6月 预估

较前月变动 +37,100* +31,300 +20,000

按国际劳工组织(ILO)标准计算 :

11年4月-6月 预估

失业率(%) 7.9 7.7

关键点:

--请领失业金人数增幅为2009年5月以来最高

--失业率为2010年2月以来最高

--就业季度增幅为2010年10-12月以来最小

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