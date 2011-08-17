《即时观点》英国7月请领失业金人数录得2009年5月以来最大升幅

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透伦敦8月17日电---周三公布的官方数据显示,英国7月请领失业金人数升幅超预期,且失业率为2010年2月以来最高.[ID:nCN1904967]
以下为主要数据:
请领失业金人数 7月 6月 预估
较前月变动 +37,100* +31,300 +20,000
按国际劳工组织(ILO)标准计算 :
11年4月-6月 预估
失业率(%) 7.9 7.7
关键点:
--请领失业金人数增幅为2009年5月以来最高
--失业率为2010年2月以来最高
--就业季度增幅为2010年10-12月以来最小
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选